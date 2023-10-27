Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации

Учебно-тренировочные сборы для сотрудников Спасательной службы Севастополя прошли с 23 по 26 октября. Для поддержания готовности спасателей проведены учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На занятиях спасатели поисково-спасательных подразделений «Север» и «Юг» отработали взаимодействие с пожарными при проведении аварийно-спасательных работ при возгорании, провели развëртывание пожарного расчёта.

Мероприятие проводится в рамках подготовки спасателей к проведению противопожарных работ, это обучение алгоритму действий и правильному реагированию при взаимодействии спасателей и пожарных. Мы не стоим на месте, служба развивается, и мы надеемся, что в ближайшее время наши спасатели смогут пройти аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ при пожаре, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Спасательной службы Севастополя Анатолия Попова.

Начальник караула пожарно-спасательной части «Терновка» Климентий Мартьянов поделился деталями практических занятий.

На таких занятиях мы показываем, как работают пожарные, наше специализированное оборудование, и алгоритм действий. На реальных вызовах, когда спасатели приезжают на подмогу, они не всегда понимают, как правильно действовать в той или иной ситуации, так как наш спектр работ отличается. Мы стараемся научиться работать слаженно вместе со спасателями, и тогда эффективность работ значительно возрастёт, — подчеркивает Климентий Мартьянов.

Напомним, Спасательная служба Севастополя работает круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97, +7 (978) 062-46-11, +7 (978) 377-74-21.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя