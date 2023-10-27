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Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации

Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:45 27.10.2023

Учебно-тренировочные сборы для сотрудников Спасательной службы Севастополя прошли с 23 по 26 октября.  Для поддержания готовности спасателей проведены учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций. На занятиях спасатели поисково-спасательных подразделений «Север» и «Юг» отработали взаимодействие с пожарными при проведении аварийно-спасательных работ при возгорании, провели развëртывание пожарного расчёта.

Мероприятие проводится в рамках подготовки спасателей к проведению противопожарных работ, это обучение алгоритму действий и правильному реагированию при взаимодействии спасателей и пожарных. Мы не стоим на месте, служба развивается, и мы надеемся, что в ближайшее время наши спасатели смогут пройти аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ при пожаре, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя  начальника Спасательной службы Севастополя Анатолия Попова. 

Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации Сотрудники Спасательной службы Севастополя тренировались ликвидировать чрезвычайные ситуации

Начальник караула пожарно-спасательной части «Терновка» Климентий Мартьянов поделился деталями практических занятий.

На таких занятиях мы показываем, как работают пожарные, наше специализированное оборудование, и алгоритм действий. На реальных вызовах, когда спасатели приезжают на подмогу, они не всегда понимают, как правильно действовать в той или иной ситуации, так как наш спектр работ отличается. Мы стараемся научиться работать слаженно вместе со спасателями, и тогда эффективность работ значительно возрастёт, — подчеркивает Климентий Мартьянов.

Напомним, Спасательная служба Севастополя работает круглосуточно. В случае непредвиденных ситуаций обращайтесь по телефонам: 112, 54-33-97, +7 (978) 062-46-11, +7 (978) 377-74-21.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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