Сотрудники «Спасательной службы Севастополя» тренировались на сложном горном рельефе

Поисково-спасательный отряд «Спасательной службы Севастополя» провел учебно-тренировочное занятие на сложном горном рельефе.

Горноспасатели отработали навыки использования специального снаряжения в местах, где есть вероятность падения с высоты.

Для некоторых спасателей — это первый опыт подобных работ и более опытные коллеги показали, как пользоваться альпинистским оборудованием и как нужно передвигаться на сложном рельефе.

Мы обучаем спасателей подразделения, которое ранее не специализировалось на работе в горах, — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения «Юг» Виктор Тарасов.

Отработали две локации — передвижение по горизонтальным перилам и спуск/подъем по вертикальным перилам. Так же, было важно отработать слаженность действий команды при транспортировке пострадавшего на отвесном участке скалы, — уточнил заместитель начальника поисково-спасательного отряда Андрей Ивашков.

Фото: ВК, Спасательная служба Севастополя