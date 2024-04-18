Сотрудники Спецотряда МЧС России по Севастополю возвращаются в зону СВО для продолжения работ по разминированию

Сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю продолжат миссию по разминированию в зоне проведения специальной военной операции. 14 апреля группировка убыла из Города-Героя для выполнения задач на территории Донбасса.

Севастопольские специалисты войдут в состав сводного отряда совместно с представителями Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных центров, Уральского учебно-спасательного центра МЧС России.

После боевого слаживания специалистам МЧС России вновь предстоит кропотливая работа по очистке местности от боеприпасов для восстановления инфраструктуры регионов и обеспечения безопасности жизнедеятельности мирного населения. Под пристальным вниманием – объекты энергоснабжения, линии электропередач, водоводы, мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали, жилые микрорайоны. Масштабный комплекс мероприятий – однако севастопольские пиротехники чрезвычайного ведомства полны решимости и уверены в своих силах, ведь работать на освобождённых территориях для них не впервой.

Напомним, миссию по разминированию донбасских земель сводный отряд МЧС России осуществляет с 2022 года. Работы ведутся с весны до глубокой осени. Только за 2023-й сводный отряд МЧС России обезвредил «за лентой» более 58 000 взрывоопасных предметов.

Перед отправлением группировки состоялось торжественное построение. С напутственными словами к сотрудникам обратился начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Николай Тисельский, который лично примет участие в миссии.

Парни, главное – помочь людям и вернуться в полном составе живыми и здоровыми. Аккуратно. По машинам!, – сказал он своим подчиненным.

Гордость за земляков выразил и директор Департамента общественной безопасности Правительства Алексей Краснокутский. На встрече также присутствовали руководители подразделений взаимодействующих ведомств. Они призвали участников миссии с честью выполнить свой долг, самоотверженно трудиться ради помощи людям и беречь себя в условиях выполнения опасных, но таких важных задач.

Все сотрудники, которые убывают в зону проведения СВО для разминирования территорий уже бывали там в прошлые годы.

Для всех нас командировка не первая: кто-то провел одну, кто-то две, а кто-то все три ротации в прошлые годы. Работу мы свою знаем, понимание есть. Надеемся не подвести, – отмечает участник миссии, старший инструктор водолаз-сапер отделения подводного разминирования Специализированного отряда Главного управления МЧС России по г. Севастополю Андрей Савченко.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе