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Сотрудники Управления Росреестра по РК и Севастополю передали гуманитарную помощь бойцам СВО и авто
фото: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

Сотрудники Управления Росреестра по РК и Севастополю передали гуманитарную помощь бойцам СВО и авто

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:28 18.02.2025

Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю передали машину Шевроле Нива 212300-55 в Народный фронт.

Мы надеемся, что машина поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач в зоне СВО. Коллектив Управления на постоянной основе поддерживает наших бойцов и вносит свой посильный вклад в оборону страны, мы участвуем в сборе гуманитарной помощи, плетении сетей, передаче в зону СВО писем со словами поддержки наших бойцов. Мы уверены, Победа будет за нами! — цитирует пресс-служба руководителя Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олесю Калинкину.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в г. Севастополе Антон Ломберг отметил:

Благодарим Вас, Олеся Геннадиевна, за оказанную благотворительную помощь и поддержку военнослужащих, принимающих активное участие в зоне специальной военной операции, транспортное средство поможет им в решении боевых задач.

Машина отправится на Херсонское направление.

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Также сотрудники Управления передали гуманитарную помощь бойцам СВО. Шевроле Нива, переданная ранее в «Народный фронт», привезет нашим ребятам более 100 кг продуктов питания, средств личной гигиены и подарки ко дню Защитника Отечества!

Коллектив Управления на постоянной основе поддерживает наших бойцов и вносит свой посильный вклад в оборону страны. Враг будет разбит! Победа будет за нами! — подчёркивают в ведомстве. 

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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