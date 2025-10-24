Сотрудники управляющих компаний работают над восстановлением теплоснабжения домов Севастополя

По поручению губернатора управляющие компании выполняют обход многоквартирных домов с центральным отоплением. Специалисты ведут списки проблемных адресов, где необходимо выполнить ремонтные работы или развоздушивание системы. Актуальные данные департамент городского хозяйства публикует на своей странице в Вконтакте.

Ежедневно управляющие организации работают над устранением нештатных ситуаций на тепловых сетях многоквартирных домов и развоздушиванием систем отопления.

Например, в пятиэтажных домах нередко бывает, что на последних этажах квартиры долгое время остаются без жильцов. Из-за этого невозможно своевременно развоздушить отопительную систему всего дома. Поэтому коммунальные службы призывают собственников ответственно относиться к своим соседям и оставлять контактные данные на случай длительного отсутствия.

Сейчас управляющие компании активно налаживают работу отопления в домах. Если у вас холодные батареи, вы можете не только позвонить по указанному телефону, но и подать заявку через чат управляющей компании.

С начала отопительного сезона было отработано 237 заявок на отсутствие тепла в квартирах севастопольцев.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя