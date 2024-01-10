Социальный фонд принимает заявления на продление единого пособия в 2024 году

Согласно действующим правилам, единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить выплату пособия еще на год, нужно заново подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты.

Для самых первых получателей пособия, которым оно было оформлено в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре 2023 года. Тем, кто получил одобрение на выплату пособия в феврале, марте и позднее, нужно обращаться не ранее, чем за месяц до окончания выплат. Если родители не успевают продлить пособие заранее для непрерывного получения средств, они смогут подать заявление и позднее. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления, — сообщили в СФР.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Социальный фонд проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения.

Поданное заявление на пособие Социальный фонд рассматривает в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц. Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в любой клиентской службе Социального фонда, — отметили в СФР.

Напомним, что единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи. От доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие.