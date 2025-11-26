Соцконтракт — в помощь: многодетная мама из Севастополя открыла свою студию пилатеса и танца

В Севастополе действует мера поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения. В 2025 году прожиточный минимум на душу населения составляет 18 088,00 рублей.

Каждый, кто проходит по критериям и хочет улучшить свое материальное положение, может оформить соцконтракт. Мера действует от 3 до 12 месяцев в зависимости от направления и мероприятий программы социальной адаптации. Важно отметить, что доходы семьи учитываются за три календарных месяца, предшествующих одному месяцу перед месяцем подачи заявления. В 2025 году заключено уже 483 социальных контракта, в состав семьи которых входят 1264 человека, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела по сопровождению соцконтракта департамента труда и соцзащиты населения Диану Якушкину.

Марина Синицина обратилась за оказанием государственной соцпомощи на основании соцконтракта по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности». Благодаря соцконтракту открыла свою студию пилатеса и танца «Морепилатеса».

Департамент труда и соцзащиты населения по данному направлению выплачивает до 350 тысяч рублей (размер зависит от расчетов, представленных в бизнес-плане), в том числе:

не более 10% от выплаты – на компенсацию расходов, связанных с подготовкой и оформлением разрешительной документации, на приобретение программного обеспечения и (или) неисключительных прав на программное обеспечение и т. д.;

15% – на принятие имущественных обязательств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности;

до 5% – на размещение и (или) продвижение продукции (товаров, работ, услуг) на торговых площадках (сайтах), функционирующих в сети Интернет, а также в сервисах размещения объявлений и соцсетях.

Оставшаяся часть денежной выплаты (или вся ее сумма в случае отсутствия указанных расходов) может быть направлена на приобретение основных средств и материально-производственных запасов, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности.

Идея открытия студии была давно, я ею загорелась, но не было средств. Знакомая рассказала мне о соцконтракте, и я решила воспользоваться этой мерой. Благодаря соцконтракту у меня получилось реализовать свое пространство и заниматься любимым делом. На полученные средства я приобрела профессиональное оборудование по пилатесу, что повысило уровень тренировок. Я являюсь многодетной мамой и у меня такой вид деятельности, который помогает совмещать мой статус и профессиональную деятельность, – отмечает Марина Синицина.

Другие направления соцконтракта:

поиск работы – выплата составляет 19 716 руб. в первый месяц заключения соцконтракта и 3 месяца после подтверждения гражданином факта трудоустройства;

ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тыс. руб.;

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Более подробно ознакомиться с информацией о направлениях можно на сайте департамента труда и соцзащиты населения. Обратиться и подать заявление можно: в департаменте труда и социальной защиты населения по адресу: ул. Руднева, 40, кабинет 405; через портал Госуслуг; в одном из отделений МФЦ. Телефон для консультаций: +7 (978) 300-00-45.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя