Соцполитика, жилье и инфраструктура - крымчане отправили свои вопросы на "Итоги года с Владимиром Путиным"
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Соцполитика, жилье и инфраструктура — крымчане отправили свои вопросы на «Итоги года с Владимиром Путиным»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:50 19.12.2025

Финальный день приема обращений на программу “Итоги года с Владимиром Путиным” и прямой эфир диалога с Президентом в 12:00. Уже поступило более 2,4 млн. обращений со всей страны, каждый все еще может задать свой вопрос. В приеме и анализе обращений помогают крымские студенты и представители Народного фронта из Крыма.

64% обращение из Крыма поступило от женщин, самая активная возрастная группа 56+ — 81% обращений. В целом разбивка по Крыму очень схожа с общей ситуаций по обратившимся по всей стране, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Искусственный интеллект «ГигаЧат» от Сбера проанализировал вопросы и выявил топ-5 самых волнующих крымчан тем:

  • Социальная политика: 22%
  • Жилье: 14%
  • Государство и общество: 13%
  • Инфраструктура: 10%
  • СВО: 8%.
источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

