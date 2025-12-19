Соцполитика, жилье и инфраструктура — крымчане отправили свои вопросы на «Итоги года с Владимиром Путиным»

Финальный день приема обращений на программу “Итоги года с Владимиром Путиным” и прямой эфир диалога с Президентом в 12:00. Уже поступило более 2,4 млн. обращений со всей страны, каждый все еще может задать свой вопрос. В приеме и анализе обращений помогают крымские студенты и представители Народного фронта из Крыма.
64% обращение из Крыма поступило от женщин, самая активная возрастная группа 56+ — 81% обращений. В целом разбивка по Крыму очень схожа с общей ситуаций по обратившимся по всей стране, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
Искусственный интеллект «ГигаЧат» от Сбера проанализировал вопросы и выявил топ-5 самых волнующих крымчан тем:
- Социальная политика: 22%
- Жилье: 14%
- Государство и общество: 13%
- Инфраструктура: 10%
- СВО: 8%.
источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму
