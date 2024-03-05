Соцсети снова помогли найти нарушителя ПДД. В Евпатории некая автолели разъезжала по тротуару

В Евпатории сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию в соцсетях и привлекли к административной ответственности нарушителя ПДД.

В социальных сетях пользователи пожаловались на водителя автомобиля «Honda», который двигался по тротуару вдоль Аллеи Дружбы в евпаторийском поселке Заозерное. Согласитесь, нарушение наглое и грубое.

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Евпатории оперативно установили личность нарушителя. Как оказалось за рулем автомобиля находилась 32-летняя местная жительница. В отношении её составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ и наложен штраф в размере 2000 рублей, — сообщили в МВД по РК.

Госавтоинспекция Крыма напоминает всем участникам дорожного движения необходимо неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Видео в соцсетях с нарушением ПДД – так себе «слава».