Соцсети знают всё: в Алуште парня привлекут к ответственности за езду по встречке — фото в Интернет «сдало»

В одном из мессенджеров пользователь разместил фото, на котором водитель транспортного средства «УАЗ 315148» двигался по полосе, предназначенной для встречного движения по ул. Центральной в с. Генеральское г. Алушты, чем нарушил п. 1.3 Правил дорожного движения РФ. Помимо этого он осуществлял перевозку пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности, чем нарушил п.2.1.2 Правил дорожного движения РФ.
Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту проведена проверка и установлена личность нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. В отношении водителя за движение по полосе, предназначенной для встречного движения, за перевозку пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности и управление транспортным средством при отсутствии обязательного страхования, составлен ряд административных материалов по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ и по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ. Максимальная санкция данных статей за нарушение правил дорожного движения предусматривает лишение водительских прав на срок до полугода, — сообщили в пресс-служба МВД России в Крыму.
Госавтоинспекция Республики Крым призывает всех участников дорожного движения соблюдать элементарные правила безопасности на дороге, от которых зависит жизнь и здоровье каждого.
Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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