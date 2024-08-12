Соцсети знают всё: в Алуште парня привлекут к ответственности за езду по встречке — фото в Интернет «сдало»

Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту проведена проверка и установлена личность нарушителя. Им оказался 24-летний местный житель. В отношении водителя за движение по полосе, предназначенной для встречного движения, за перевозку пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности и управление транспортным средством при отсутствии обязательного страхования, составлен ряд административных материалов по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ и по ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ. Максимальная санкция данных статей за нарушение правил дорожного движения предусматривает лишение водительских прав на срок до полугода, — сообщили в пресс-служба МВД России в Крыму.

Госавтоинспекция Республики Крым призывает всех участников дорожного движения соблюдать элементарные правила безопасности на дороге, от которых зависит жизнь и здоровье каждого.

Помните, от вашей дисциплины на дороге зависит ваша безопасность и безопасность окружающих вас людей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым