Совет да любовь: севастополец украл у сожительницы 100 тысяч рублей и телевизор после месяца совместной жизни

В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 43-летняя местная жительница, которая рассказала, что её обокрал сожитель.
Она объяснила, что познакомилась с приезжим 38-летним мужчиной и через некоторое время предложила переехать в её квартиру для совместного проживания. После месяца сожительства, когда она в очередной раз вернулась после работы домой, обнаружила пропажу возлюбленного, а также отсутствие телевизора и денежных средств в размере 100 тысяч рублей. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. В результате проведенных мероприятий участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого, который находился в квартире товарища и уже собирался покинуть город, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе