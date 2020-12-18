Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России. Причины «традиционные»: Украина, Крым

Накануне Совет ЕС принял решение о продлении на шесть месяцев экономических санкций в отношении России.

Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, до 31 июля 2021 года, — говорится в коммюнике.

Напомним, экономические «антикрымские» санкции были изначально введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года. С июля 2016 года эти ограничительные меры продлевались каждые шесть месяцев.

«Интерфакс» напоминает о том, что включают в себя эти экономические санкции.

Ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю и которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; экспортный и импортный запрет на торговлю оружием; введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии; ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти, — говорится в публикации.

Помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры ЕС как реакция на украинский кризис: индивидуальные меры и меры в связи с «незаконной аннексией Крыма и Севастополя«.

Сегодня постановление Совета ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций было опубликовано в «Официальном журнале» Евросоюза.