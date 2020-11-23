Совет Федерации дал свои рекомендации по решению проблемы дефицита питьевой воды в Крыму

Члены Совета Федерации направили в российское правительство рекомендации по решению проблемы дефицита питьевой воды в Крыму. Об этом сообщила РИА Новости сенатор от РК Ольга Ковитиди.

Что предлагают сенаторы.

Предлагается оптимизировать потребление воды путем снижения потерь в сетях, которые составляют от 30 до 75%. Как отметила Ковитиди, это является следствием не только изношенности сетей, но и несанкционированных «врезок» в водопроводы.

Предлагается построить дополнительные мощные опреснительные заводы, современные канализационные очистные сооружения бытовых стоков, а также реконструировать существующие водохранилища.

Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано рассмотреть возможность создания современной системы управления водными ресурсами Крыма с рациональным использованием и восполнением запасов пресных поверхностных и подземных вод.

Кабмину рекомендовано создать совместно со специалистами трехмерную гидрогеологическую модель подземных вод Крыма с нанесением всех существующих скважин и действующих водозаборов на подземных месторождениях, с необходимым комплексом программного обеспечения. Это позволит контролировать использование объемов подземных вод и прогнозировать восполнение их запасов.

Предлагается создать современную систему водоучета на гидропостах рек и водохранилищ с автоматической передачей информации в режиме онлайн о фактических расходах воды по рекам и притокам в водохранилища.

По словам Ольги Ковитиди, лишение крымчан доступа к воде станет предметом отдельного рассмотрения временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.