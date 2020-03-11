Совет Федерации одобрил закон РФ о поправках к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В обсуждении вопроса приняли участие официальный представитель Президента РФ, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, официальный представитель Президента РФ, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Сенатор указал, что отдельные, наиболее значимые достижения государственного и общественного развития действительно нуждаются в своём закреплении в Конституции. Это придаст им свойство необратимости, невозможности пересмотра тех позитивных результатов, которых добилась страна за последние несколько лет.

Сенатор пояснил, что статья 1 закона предусматривает внесение поправки к Конституции РФ. В статье 2 закрепляются требования к порядку организации и проведения общероссийского голосования, результаты которого являются обязательным условием для внесения поправки в Конституцию РФ, в статье 3 – порядок вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ.

Андрей Клишас сообщил, что объем гарантий, предусмотренных поправкой, значительно возрос по сравнению с первоначально внесённой редакцией. Члены Совета Федерации принимали активное участие в подготовке поправок. Предложения тридцати пяти членов СФ получили отражение в тексте проекта закона о поправке.

Поправки предусматривают необходимость создания условий для устойчивого экономического роста страны, повышения благосостояния граждан, закрепления гарантий защиты достоинства граждан и уважения человека труда. Парламентарий отметил, что внесение рассматриваемых изменений возлагает на органы власти определенные обязанности по принятию мер, обеспечивающих социальную защиту населения.

Закрепление в Конституции положений, направленных на конкретизацию принципа социального государства, возлагает на государство дополнительные обязанности по обеспечению действия социальных гарантий, пересмотреть которые в сторону ухудшения будет невозможно, — подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатор затронул тему изменения порядка организации и функционирования публичной власти. Цель этого — создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан.

Поправкой устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков. При этом в статью 81 Конституции РФ и в статью 3 закона о поправках внесены дополнения «переходного характера» для действующего главы государства. Конституционный Суд рассмотрит вопрос о соответствии внесённых поправок Конституции. Окончательное же решение о возможности закрепления в Законе о поправке к Конституции РФ права действующего главы государства участвовать в следующих выборах Президента РФ примут граждане на общероссийском голосовании, — сказал Андрей Клишас.

По его словам, крайне важным и своевременным шагом является укрепление взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти посредством предоставления палатам Федерального Собрания дополнительных полномочий.

Кроме того, в целях создания условий для обеспечения суверенитета РФ с учетом последовательного выполнения Россией международно-правовых обязательств предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Закрепляется преемственность в развитии Российского государства. Согласно поправке Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом, — указал законодатель.

Андрей Клишас добавил, что в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно сохранить память о наших защитниках Отечества и значении подвига народа. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. «Поправка является ответом на запрос о необходимости обеспечения защиты исторической правды».

Фото и материалы: пресс-служба Совета Федерации.