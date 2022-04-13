реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Совет Федерации одобрил закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии

crimeapress_news



реклама в крыму


Совет Федерации одобрил закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Совет Федерации одобрил закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:35 13.04.2022

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. Соответствующие поправки в законодательство были инициированы сенаторами Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди (сенатор от Крыма), а также депутатами Государственной Думы.

Федеральным законом КоАП РФ дополняется статьей 13.48, предусматривающей административную ответственность за нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии, а также гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа в размере: для граждан — до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток; для должностных лиц — до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до пятидесяти тысяч рублей. За повторное совершение предусмотрены более серьезные санкции.

Узнайте больше:  Эксперты: ОСАГО подешевело для автомобилистов из южной и центральной части России

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.