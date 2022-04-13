Совет Федерации одобрил закон об ответственности за отождествление СССР и нацистской Германии

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. Соответствующие поправки в законодательство были инициированы сенаторами Алексеем Пушковым и Ольгой Ковитиди (сенатор от Крыма), а также депутатами Государственной Думы.

Федеральным законом КоАП РФ дополняется статьей 13.48, предусматривающей административную ответственность за нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии, а также гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы, — сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Наказание за указанные правонарушения предусматривается в виде административного штрафа в размере: для граждан — до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток; для должностных лиц — до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — до пятидесяти тысяч рублей. За повторное совершение предусмотрены более серьезные санкции.