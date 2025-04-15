Совет министров РК утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка

Из желающих получить выплату будет сформирована отдельная очередность вне зависимости от порядка в очереди на участок. Выплату будет перечислять Министерство труда и социальной защиты РК на основании списков. Желающие получить земельный участок остаются в ранее сформированной очереди. Таким образом, у наших защитников есть право выбора – получить участок у моря или денежную выплату в размере 1 млн рублей, – проинформировал Глава республики.