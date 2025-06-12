Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым согласовал новые проекты

Проекты строительства новых ЖК и многоквартирных домов одобрены для Симферополя, Бахчисарая, пгт Новофёдоровка, Феодосии, Судака, Керчи и Ялты, а также Сакского и Черноморского районов Крыма.

Отмечу, что для республики важными задачами являются обеспечение нуждающихся жильем. В рамках соцобязательств часть квартир передается детям-сиротам и нуждающимся в рамках социальных обязательств, — подчеркивает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Также в рамках совета был рассмотрен проект в городе Саки по возведению круглогодичного гостиничного комплекса на 802 номера с объемом инвестиций более 10,3 млрд рублей, и проект строительства объектов общественного питания общей площадью зданий 500 кв. м. в Ялте.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК