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Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым согласовал новые проекты
фото: пресс-служба Министерства экономического развития РК

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым согласовал новые проекты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 12.06.2025

Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым одобрил 13 новых проектов общей стоимостью более 27 млрд рублей. В их числе – возведение новых жилых комплексов (ЖК), многоквартирных домов, круглогодичного гостиничного комплекса и объектов общественного питания.

Проекты строительства новых ЖК и многоквартирных домов одобрены для Симферополя, Бахчисарая, пгт Новофёдоровка, Феодосии, Судака, Керчи и Ялты, а также Сакского и Черноморского районов Крыма.

Отмечу, что для республики важными задачами являются обеспечение нуждающихся жильем. В рамках соцобязательств часть квартир передается детям-сиротам и нуждающимся в рамках социальных обязательств, — подчеркивает заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Также в рамках совета был рассмотрен проект в городе Саки по возведению круглогодичного гостиничного комплекса на 802 номера с объемом инвестиций более 10,3 млрд рублей, и проект строительства объектов общественного питания общей площадью зданий 500 кв. м. в Ялте.

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По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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