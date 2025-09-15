Совет по улучшению инвестклимата в Крыму согласовал старт 6 новых проектов в области строительства

В области строительства мы видим растущий интерес инвесторов и застройщиков к территориям Северного Крыма, что для нас особенно важно в контексте всестороннего и равномерного развития региона. Также, напомню, что во всех проектах предполагается исполнение инвесторами соцобязательств, — отметила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

На совете были одобрены проекты строительства в Керчи, Судаке, Феодосии, а также в Красногвардейском, Раздольненском и Черноморском районах Республики Крым.

В частности, наиболее крупным проектом является строительство жилого комплекса в Керчи в районе улицы Архиепископа Луки Войно-Ясенецкого, включающего в себя четыре десятиэтажных корпуса многоквартирных жилых домов со встроенными коммерческими помещениями, детскими и спортивными площадками, а также объектами благоустройства и озеленения. Объём инвестиций в проект составит около 2,2 млрд рублей.

В Феодосии в районе Керченского шоссе запланировано строительство семиэтажных апартаментов с общей площадью зданий более 14 тысяч кв. м. Объём инвестиций в проект составит около 1,3 млрд рублей.

На территории Красногвардейского района в пгт Октябрьское появится многоквартирный жилой дом на 96 квартир. Объём инвестиций в проект составит более 544 млн рублей.

В пгт Раздольное запланировано строительство 4-5 этажного жилого комплекса с квартирами общей площадью более 40 тысяч кв. м, включая создание элементов благоустройства и коммерческой инфраструктуры. Объём инвестиций в проект составит более 5,8 млрд рублей.

Всего на очередном заседании члены Совета по улучшению инвестиционного климата в Республики Крым согласовали 6 проектов на сумму более 10 млрд рублей.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым