Совет при Президенте РФ не одобрил крымский проект о национализации иностранных активов

Инициатива противоречит статье 35 Конституции РФ.

Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ дал отрицательный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект о национализации активов, которые находятся в собственности граждан недружественных стран. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Совершенно точно, это не является регулированием, которое должно быть в Гражданском кодексе. Это не может регулироваться законодательством субъектов РФ. Наверное, возможен какой-то специальный закон на эту тему. Этот законопроект мы ни в коем случае не можем поддержать, — сказал он.

Законопроект 8 апреля внес в Госдуму Государственный совет Республики Крым. Изменения предлагается внести в ст. 2 ГК РФ. Законопроект предусматривает наделение органов государственной власти субъектов РФ правом определять порядок принудительного изъятия имущества иностранных государств и иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия.

Как отмечается в законопроекте, речь идет о таких объектах права собственности, как «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы)«.

Как уточнил Крашенинников, крымская инициатива противоречит статье 35 Конституции РФ, которая устанавливает, что «никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда«. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Также в Гражданском кодексе РФ присутствует правовой механизм, позволяющий ввести ответные ограничения прав иностранных резидентов. Правительство имеет право ввести ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц, — указано в заключении совета.