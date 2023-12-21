Советы МЧС: новогодняя пиротехника в Севастополе — что разрешено (запрещено многое!) и как использовать безопасно?

Хлопушки, бенгальские огни и так называемые холодные фонтаны – только три типа пиротехнических изделий разрешено использовать в грядущие зимние праздники в Севастополе. Такое постановление содержит указ губернатора города , который вступил в силу 1 декабря.

Под запретом все пиротехнические изделия, за исключением тех, что соответствуют первому классу опасности. На каждой упаковке указаны инструкция и класс опасности. Гражданам следует внимательно изучать упаковки перед покупкой, – цитирует пресс-служба главного специалиста управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по городу Севастополю Александра Лазарева.

В канун торжеств сотрудники МЧС России по городу Севастополю и полиции провели совместные рейды по местам продажи салютов, фейерверков и петард. Проверили, соблюдают ли реализаторы все установленные правила: сертифицирован ли товар, правильно ли хранится, не истекли ли сроки годности, не отпускаются ли продукция несовершеннолетним, информируют ли покупателей о соответствующем указе.

Однако, даже используя разрешённую пиротехнику, граждане должны строго соблюдать меры безопасности. Чтобы праздник не обернулся трагедией, при выборе такой продукции обращайте внимание на целостность упаковки, сроки годности, наличие понятной инструкции на русском языке. Хранить изделия стоит в сухом месте, куда не попадают солнечные лучи, подальше от отопительных приборов. Не носите их в кармане, не возите в автомобиле. Доступ детям к ним должен быть исключён. Использовать пиротехнические средства можно на открытой площадке, на расстоянии от деревьев, автомобилей, строений и линий электропередач. Категорически запрещено разбирать и дооснащать их. При запуске нельзя наклоняться над ними. В случае сильного ветра от громких и ярких спецэффектов придётся отказаться. Если изделие не сработало – ни в коем случае к нему не подходите: попытка рассмотреть его и использовать повторно может завершиться фатально. Пусть праздники оставят вам только приятные впечатления!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе