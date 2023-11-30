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Создайте сайтов на основе специализированных платформ — преимущества и нюансы таких проектов

Создайте сайтов на основе специализированных платформ — преимущества и нюансы таких проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:02 30.11.2023

«Ваш сайт?» — живём в то время, когда ты должен быть представлен в сети Интернет. Это могут быть, конечно, и соцсети… Но всё-таки, если речь идёт о компаниях, предприятиях, организациях, экспертах в своих отраслях, то онлайн-платформа — это буквально в «обязательном порядке». Первое впечатление… знаете ли… решает многое. Хорошая новость здесь в том, что сегодня создать собственный сайт — не такая уж и сложная задача. И на свой вкус, и на свой цвет, и на кошелёк… Вариантов развития ситуации основных здесь два: создавать самостоятельно или же заказывать у специалистов. Если со вторым путём всё более-менее понятно, то по первому могут возникнуть вопросы у тех, кто до сих пор думает, что собственный ресурс онлайн — архисложная задача. А вот и не так, говорят знатоки! И знаний требуется немного, и навыков тоже. А всё благодаря тому, что существуют специализированные платформы, на основе которых и «рождаются» площадки в сети.

Платформы для создания сайтов 

Тут отметим, конечно, что есть более мудрёные платформы, а есть те, которые оптимально комфортны для пользователей. Причём речь идёт не только о зарубежных «образчиках», но и отечественных. И положение дел таково, что российские компании — по понятным причинам — сегодня предпочитают работать именно с последними. Функционал зачастую превосходит по параметрам «иностранщину», а гарантии работоспособности в перспективе на все 100%. Другими словами, создание сайта на Тильде несёт больше преимуществ, чем сотрудничество с платформами пусть и охватившими весь мир, но довольно непредсказуемыми. Сейчас есть, а завтра?

Что же касается характеристик самых популярных на данный момент платформ, то:

Тильда: 

  • интуитивно понятный интерфейс, который позволяет пользователям легко создавать и редактировать свои сайты без необходимости знания HTML или CSS.
  • сайты на Тильде строятся на основе блочной структуры. Можно выбирать и настраивать различные блоки для добавления контента, такие как текст, изображения, формы, видео и другие.
  • платформа предлагает разнообразные шаблоны и настройки дизайна, что позволяет адаптировать внешний вид сайта под свои нужды.
  • мобильная адаптация и интеграция с дополнительными сервисами.
  • разнообразные тарифы, включая бесплатные варианты.

Wix:

  • гибкий визуальный редактор, множество шаблонов, магазин приложений для дополнительной функциональности, хостинг.
  • подходит для различных типов сайтов, от лендингов до интернет-магазинов.

WordPress.com:

  • платформа с широким спектром тем и плагинов, автоматический хостинг, базовая бесплатная версия доступна.
  • больше подходит для блогов, но также может использоваться для бизнес-сайтов.

Squarespace:

  • стильные дизайны, интуитивный интерфейс, интегрированный хостинг, магазин и аналитика.
  • хорош для тех, кто ценит визуальный дизайн.

Weebly:

  • простой в использовании, встроенный редактор, шаблоны, аналитика.
  • подходит для начинающих, особенно для небольших бизнесов.

Jimdo:

  • простота использования, автоматический хостинг, интеграция с онлайн-магазином.
  • хорош для небольших бизнесов и личных сайтов.

Естественно, каждая из этих платформ имеет свои преимущества и ограничения, поэтому выбор зависит от конкретных потребностей и уровня опыта пользователей.

Создание сайта на «фундаменте» платформ — а стоит ли? 

А, действительно, стоит ли в приницпе создавать через такие платформы сайты? Или… всё-таки… заморочиться, раскошелиться и обратиться к профессиональным разработчикам?

Эксперты тут говорят: вопрос о том, создавать ли сайт через платформы для самостоятельного создания или обращаться к профессиональным разработчикам, зависит от нескольких факторов, таких как ваши цели, требования к функциональности, бюджет и уровень вашего опыта. Вот некоторые соображения, которые могут помочь вам принять решение.

Создание сайта на платформах для самостоятельного использования

Преимущества:

  • быстрота и простота: можно быстро создать базовый сайт без необходимости глубоких знаний веб-разработки.
  • экономия бюджета: многие из этих платформ предоставляют бесплатные или недорогие тарифы, что может быть выгодным для небольших проектов или личных сайтов.
  • управление содержимым: можно самостоятельно обновлять контент на сайте без постоянной зависимости от разработчика.

Ограничения:

  • ограниченная гибкость: некоторые платформы могут иметь ограничения в том, что касается глубокой кастомизации и функциональности.
  • ограниченный контроль над хостингом: вы можете быть ограничены хостингом, предоставляемым платформой.

Обращение к профессиональным разработчикам

Преимущества:

  • полная кастомизация: разработчики могут создать уникальный дизайн и функциональность, полностью соответствующую вашим требованиям.
  • высокий уровень профессионализма: профессионалы могут гарантировать высокое качество и безопасность вашего сайта.
  • расширенная функциональность: разработчики могут внедрять сложные функции, которые не всегда доступны на платформах для самостоятельного использования.

Ограничения:

  • большие затраты: Профессиональные услуги могут быть заметным бюджетом, особенно для небольших проектов.
  • больше времени на разработку: Процесс разработки может занять больше времени по сравнению с использованием платформ для самостоятельного создания.

Так, как же принять решение?

  • определите ваши потребности: если нужен простой сайт, лендинг или блог, то использование платформы для самостоятельного создания может быть отличным вариантом. Если же нужен более сложный проект, возможно, стоит обратиться к профессионалам.
  • оцените бюджет: если он ограниченный, начинать с платформы для самостоятельного создания может быть более экономичным решением.
  • изучите свои навыки: если есть базовые навыки веб-разработки и вы чувствуете себя уверенно, платформы для самостоятельного создания могут быть отличным вариантом. В противном случае, обращение к профессионалам может предотвратить головную боль.

Но в конечном итоге, конечно же, правильный выбор зависит от ваших уникальных потребностей и условий.

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