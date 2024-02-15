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Спас товарища… ценой своей жизни. В Севастополе проводили в последний путь воина-героя
Фото: фотобанк sparklogic.ru

Спас товарища… ценой своей жизни. В Севастополе проводили в последний путь воина-героя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:34 15.02.2024

Сегодня в Севастополе простились с рядовым Сергеем Симчишиным — настоящим героем, погибшим при спасении боевого товарища.

Сергей Сергеевич Симчишин родился и вырос в Севастополе. Окончил среднюю школу №54, затем Севастопольский филиал МГУ по специальности «психолог». Работал на предприятиях общественного питания города. Увлекался книгами, много читал, был патриотом Севастополя и России.

Осенью 2023 года подписал контракт с ВС РФ и после подготовки был направлен в зону проведения СBO. Сергей Сергеевич Симчишин геройски погиб, спасая своего товарища, возле поселка Терны Краматорского района ДНР, — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Спас товарища… ценой своей жизни. В Севастополе проводили в последний путь воина-героя

Будем помнить нашего героя!

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