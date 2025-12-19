Спасатели МЧС России и волонтёры создали сказку пациентам Республиканской детской клинической больницы

Шесть спасателей, используя профессиональное альпинистское снаряжение, спустились к окнам палат в костюмах Дедов Морозов. Зимние волшебники приветствовали детей через стекло, даря им положительные эмоции и веру в чудо. Спасатели и волонтеры также передали ребятам полезные подарки и пожелали им скорейшего выздоровления. Как отмечают медицинские работники, подобные акции помогают маленьким пациентам отвлечься от больничных будней и болезненных процедур. Для детей, вынужденных встречать праздники в больничных стенах, такой визит «героев-волшебников» становится незабываемым событием и важной эмоциональной поддержкой, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.