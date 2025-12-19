Прямо сейчас:
Новости Республики
Спасатели МЧС России и волонтёры создали сказку пациентам Республиканской детской клинической больницы

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 16:34 19.12.2025

В преддверии Дня Святого Николая, а также Дня спасателя и 35-летия МЧС России, сотрудники Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым организовали необычный праздник для маленьких пациентов Республиканской детской клинической больницы.

Шесть спасателей, используя профессиональное альпинистское снаряжение, спустились к окнам палат в костюмах Дедов Морозов. Зимние волшебники приветствовали детей через стекло, даря им положительные эмоции и веру в чудо. Спасатели и волонтеры также передали ребятам полезные подарки и пожелали им скорейшего выздоровления. Как отмечают медицинские работники, подобные акции помогают маленьким пациентам отвлечься от больничных будней и болезненных процедур. Для детей, вынужденных встречать праздники в больничных стенах, такой визит «героев-волшебников» становится незабываемым событием и важной эмоциональной поддержкой, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

Мероприятие проводилось совместно с волонтёрами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Крыму и г. Севастополе и при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым.

фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

