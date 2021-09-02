Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Спасатели МЧС в Крыму продолжают патрулирование прибрежной зоны полуострова

crimeapress_news



«Верево Сити»
Спасатели МЧС в Крыму продолжают патрулирование прибрежной зоны полуострова
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Спасатели МЧС в Крыму продолжают патрулирование прибрежной зоны полуострова

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:21 02.09.2021

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, на автомобиле УАЗ и маломерном судне «Буревестник» провели патрулирование прибрежной территории по маршруту от пляжа пансионата «Дельфин» до заказника «Караул-Оба».

В ходе патрулирования крымские спасатели осмотрели подходы к труднодоступным местам прибрежной зоны где чаще всего отдыхают туристы. Особенное внимание было уделено отдыхающим на так называемых диких пляжах и местах, не предусмотренных для отдыха. Спасатели предупредили о возможных опасностях и правилах поведения во время непогоды. Вместе с этим сотрудники МЧС Крыма обследовали территории пляжей региона на предмет обеспечения безопасности людей на водных объектах. Также в ходе патрулирования спасатели Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» проведено несколько профилактических бесед по мерам предосторожности на водных объектах, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

МЧС Республики Крым обращает внимание жителей и гостей Крыма на необходимость соблюдения мер безопасности!

 В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефону «101» или «112».

Спасатели МЧС в Крыму продолжают патрулирование прибрежной зоны полуострова

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.