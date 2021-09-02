Спасатели МЧС в Крыму продолжают патрулирование прибрежной зоны полуострова

Сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек, на автомобиле УАЗ и маломерном судне «Буревестник» провели патрулирование прибрежной территории по маршруту от пляжа пансионата «Дельфин» до заказника «Караул-Оба».

В ходе патрулирования крымские спасатели осмотрели подходы к труднодоступным местам прибрежной зоны где чаще всего отдыхают туристы. Особенное внимание было уделено отдыхающим на так называемых диких пляжах и местах, не предусмотренных для отдыха. Спасатели предупредили о возможных опасностях и правилах поведения во время непогоды. Вместе с этим сотрудники МЧС Крыма обследовали территории пляжей региона на предмет обеспечения безопасности людей на водных объектах. Также в ходе патрулирования спасатели Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» проведено несколько профилактических бесед по мерам предосторожности на водных объектах, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.