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Спасательная операции в заказнике "Новый Свет": четверо туристов заблудились районе горы Караул-Оба
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Спасательная операции в заказнике «Новый Свет»: четверо туристов заблудились районе горы Караул-Оба

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:15 17.11.2021

Накануне в службу спасения поступило сообщение: на территории ботанического заказника «Новый Свет», в горно-лесной местности горы Караул-Оба, четверо туристов сбились с тропы и заблудились. Точное местонахождение их неизвестно, необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.

В предполагаемый район поисков направилась дежурная смена сотрудников Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек и 1 единицы техники, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК. Спасатели по телефону связались с потерпевшими и дали рекомендации, как безопасно дождаться помощи, а также определили их местонахождение и выдвинулись в предполагаемый район поиска. По прибытии специалисты приступили к поисковым работам, которые осложнялись темным временем суток и сложным рельефом местности. В результате, пострадавшие были обнаружены на горной вершине Пик Космос, на труднопроходимом участке с сыпучим грунтом. Сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших в г. Судак. В медицинской помощи они не нуждались. Также, спасателями проведена профилактическая беседа о правилах безопасного поведения в горно-лесной зоне, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

 Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает:

  • Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
  • Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
  • У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
  • Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
  • Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
  • Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.

Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.). Разложите на земле и развесьте на деревьях яркие предметы.

Спасательная операции в заказнике "Новый Свет": четверо туристов заблудились районе горы Караул-Оба

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