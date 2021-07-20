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Спасение от жары: Евпатория, Ялта, Феодосия - в топ-10 направлений отдыха в экокоттеджах летом
фото: pxhere.com

Спасение от жары: Евпатория, Ялта, Феодосия — в топ-10 направлений отдыха в экокоттеджах летом

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:48 20.07.2021

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца.

По статистике TVIL.RU, туристы больше всего бронируют на лето экодома на берегу реки или озера. В таких деревянных домиках легко дышится, прохладно, рядом есть водоём, а главное – экодома на берегу реки и озера не встретишь в Турции или Египте. Самые популярные направления отдыха в экодомах — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область По статистике, туристы бронируют экодома от 4 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске, дороже – в Ялте и Осташкове, — отмечают в пресс-службе сервиса.

 Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами летом 2021 года.
Десять популярных направлений отдыха в экокоттеджах летом:

  1. Евпатория — 4 012 ₽ / 11 ночей *
  2. Ялта — 6 040 ₽ / 9 ночей
  3. Феодосия — 3 760 ₽ / 9 ночей
  4. Ейск — 2 828 ₽ / 9 ночей
  5. Анапа — 4 068 ₽ / 9 ночей
  6. Должанская — 3 018 ₽ / 9 ночей
  7. Лахденпохья —  6 562 ₽ / 5 ночей
  8. Банное — 4 191 ₽ / 4 ночи
  9. Осташков — 6 303 ₽ / 5 ночей
  10. Петрозаводск — 4 978 ₽ / 5 ночей

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

Спасение от жары: Евпатория, Ялта, Феодосия - в топ-10 направлений отдыха в экокоттеджах летом

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