Спасение от жары: Евпатория, Ялта, Феодосия — в топ-10 направлений отдыха в экокоттеджах летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца.

По статистике TVIL.RU , туристы больше всего бронируют на лето экодома на берегу реки или озера. В таких деревянных домиках легко дышится, прохладно, рядом есть водоём, а главное – экодома на берегу реки и озера не встретишь в Турции или Египте. Самые популярные направления отдыха в экодомах — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область По статистике, туристы бронируют экодома от 4 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске, дороже – в Ялте и Осташкове, — отмечают в пресс-службе сервиса.