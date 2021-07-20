Спасение от жары: Евпатория, Ялта, Феодосия — в топ-10 направлений отдыха в экокоттеджах летом

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, где можно спастись от жары в оставшиеся полтора летних месяца.
По статистике TVIL.RU, туристы больше всего бронируют на лето экодома на берегу реки или озера. В таких деревянных домиках легко дышится, прохладно, рядом есть водоём, а главное – экодома на берегу реки и озера не встретишь в Турции или Египте. Самые популярные направления отдыха в экодомах — Крым, Краснодарский край, Карелия, Башкирия, Тверская область По статистике, туристы бронируют экодома от 4 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Ейске, дороже – в Ялте и Осташкове, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами летом 2021 года.
Десять популярных направлений отдыха в экокоттеджах летом:
Евпатория — 4 012 ₽ / 11 ночей *
Ялта — 6 040 ₽ / 9 ночей
Феодосия — 3 760 ₽ / 9 ночей
Ейск — 2 828 ₽ / 9 ночей
Анапа — 4 068 ₽ / 9 ночей
Должанская — 3 018 ₽ / 9 ночей
Лахденпохья — 6 562 ₽ / 5 ночей
Банное — 4 191 ₽ / 4 ночи
Осташков — 6 303 ₽ / 5 ночей
Петрозаводск — 4 978 ₽ / 5 ночей
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Расскажи друзьям!
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..