Специалисты Департамента здравоохранения Севастополя призывают прививать детей от гриппа

По словам главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения Правительства Севастополя Сергея Грыги, севастопольцы активно участвуют в прививочной кампании 2020 года. Вместе с тем, говорит специалист, вызывает опасение большое количество отказов от вакцинации родителей школьников и детей дошкольного возраста.

На 20 тысяч привитых детей у нас приходится такое же количество отказов. Я хочу напомнить, что прививать своих детей – значит, их защищать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Сергея Грыгу.

В данный момент в Севастополе и взрослых и детей прививают только вакциной российского производства «Совигрипп». Как пояснил Сергей Грыга, это трёхвалентная вакцина, она подготовлена под те штаммы гриппа, которые возможны в этом сезоне, при этом она практически не вызывает побочных эффектов.

На сегодняшний день в Севастополе привито от гриппа 98,5 тысяч человек. Суммарно в город поступило около 200 тысяч доз вакцины, ещё около 40 тысяч доз ожидается в ближайшее время. Департамент здравоохранения планирует закупить дополнительно еще 37 тысяч доз вакцин от гриппа.

Напомним, прививку от гриппа можно сделать и в детской, и во взрослой поликлинике по месту жительства. Прививочная кампания продолжается в школах города. Для взрослого населения дополнительно развернуты мобильные пункты вакцинации в различных точках города:

ежедневно с 10:00 до 18:00 на площади Нахимова;

в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00 возле крупных торговых центров: «Муссон» — улица Вакуленчука; 29/10 «Апельсин» — проспект героев Сталинграда, 27 «SeaMall» — проспект генерала Острякова, 260;

по субботам с 10:00 до 18:00 в Балаклаве на площади 40 лет Октября.

Прививка бесплатна. Основным противопоказанием является аллергическая реакция на компоненты вакцины и общее соматическое состояние (повышенная температура тела и другие симптомы ОРВИ). Перед вакцинацией пациента обязательно осматривает врач. Справки по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения:

8 (800) 5-800-800 – с мобильного телефона;

0 (800) 5-800-800 – со стационарного телефона.