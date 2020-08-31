Специалисты Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему в реку

Утреннее происшествие в Феодосии едва не закончилось трагедией. На улице Федько, с моста через реку Байбуга (примерно, 4 метра) упал мужчина.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х спасателей и 1 единицы техники, а также сотрудники скорой медицинской помощи. Специалисты «КРЫМ-СПАС», с помощью лестницы эвакуировали пострадавшего из реки и передали медикам, — отметили в МЧС РК.