script:
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | Специалисты Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему в реку

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему в реку
Фото: МЧС РК

Специалисты Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему в реку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:18 31.08.2020

Утреннее происшествие в Феодосии едва не закончилось трагедией. На улице Федько, с моста через реку Байбуга (примерно, 4 метра) упал мужчина.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена сотрудников Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х спасателей и 1 единицы техники, а также сотрудники скорой медицинской помощи. Специалисты «КРЫМ-СПАС», с помощью лестницы эвакуировали пострадавшего из реки и передали медикам, — отметили в МЧС РК.

Специалисты Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, упавшему в реку

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

div:
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.