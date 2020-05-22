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Сертификат на материнский капитал можно получить в электронной форме
иллюстрация: открытые источники

Специалисты ПФР в Севастополе об электронных сертификатах на материнский капитал

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:24 22.05.2020

Специалисты ПФР в Севастополе напоминают: с 15 апреля 2020 года Пенсионный фонд выдает сертификаты на материнский (семейный) капитал (МСК) в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами в ПФР. Сертификат оформляется в электронном виде. Предоставлять его бумажный вариант в иные организации и учреждения не нужно.

На данный момент в Севастополе в беззаявительном порядке уже оформлено 384 электронных сертификата — на основании сведений о рождении детей, поступивших из федерального реестра ЗАГС. Из них 337 — направлено в личные кабинеты граждан, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет владельца сертификата (чаще всего это мама) на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru или портале госуслуг gosuslugi.ru. Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг и иметь подтвержденную учетную запись.

На привычном бланке сертификат уже распечатываться не будет. При этом владелец сертификата может получить на бумажном носителе копию электронного сертификата, заверенную руководителем органа по месту обращения, либо выписку из федерального регистра об остатке средств на сертификате, где также будет содержаться информация о выданном сертификате.

Специалисты ПФР в Севастополе об электронных сертификатах на материнский капитал

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