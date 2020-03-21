Специалисты ПФР в Севастополе советуют получать услуги фонда онлайн через личный кабинет

Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале Госуслуг . Сервисы кабинета охватывают большинство направлений деятельности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или имеет право на другие социальные выплаты. Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет необходимые справки, в том числе для дистанционного представления в другие организации. Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капитала найдут в кабинете информацию о расходовании средств и их актуальной сумме, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за оформлением большинства выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги (НСУ) на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть возможность подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

В случае, если у граждан есть вопросы относительно назначенных выплат или другие вопросы по компетенции Пенсионного фонда, их можно направить через онлайн-приемную .

Оперативная информация предоставляется по справочным телефонным номерам Пенсионного фонда. Найти контактную информацию отделений можно в верхней части сайта ПФР в разделе «Контакты региона», предварительно выбрав субъект РФ.

Напомним, горячая линия Отделения ПФР по г.Севастополю: +7 (8692) 22-13-31.

Кроме того, в клиентских службах ПФР в г. Севастополе работают телефоны горячих линий по вопросам пенсионного обеспечения, оформления СНИЛСов и предоставления отчетности, материнского (семейного) капитала, а также телефоны для записи на прием.

Клиентская служба № 1 (ул. Урицкого, д. 2):

пенсионное обеспечение: +7 (8692) 63-13-56;

оформление СНИЛСов, порядок представления отчетности: +7 (8692) 53-96-47;

материнский (семейный) капитал: +7 (8692) 53-96-46;

запись на прием: +7 (8692) 63-21-77.

Клиентская служба № 2 (ул. Пожарова, д. 5):

пенсионное обеспечение: +7 (8692) 53-03-22;

оформление СНИЛСов, порядок представления отчетности: +7 (8692) 55-39-33;

материнский (семейный) капитал: +7 (8692) 53-03-24;

запись на прием: +7 (8692) 55-07-75.

Клиентская служба №3 (ул. Киевская/Л.Толстого, д. 11/35):

пенсионное обеспечение: +7(8692) 55-05-59;

оформление СНИЛСов, порядок представления отчетности: +7(8692) 55-32-24;

материнский (семейный) капитал: +7(8692) 55-05-59;

запись на прием: +7(8692) 55-32-24.

Клиентская служба (на правах отдела) № 4 (ул. Н.Музыки, 60А):

пенсионное обеспечение: +7 (8692) 22-13-55;

оформление СНИЛСов, порядок представления отчетности: +7 (8692) 22-13-57;

материнский (семейный) капитал: +7 (8692) 22-13-59;

запись на прием: +7(8692) 22-13-60.