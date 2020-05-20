Специальные наклейки предупредят покупателей магазинов Севастополя о соблюдении дистанции

В Севастополе с понедельника, 18 мая, указом врио губернатора режим самоизоляции отменен. Однако, снятие режима подразумевает дальнейшее соблюдение личных мер предосторожности горожанами. Власти рассчитывают на их сознательность и просят их продолжать соблюдать социальную дистанцию — держаться на расстоянии двух метров друг от друга, а также надевать маску, посещая магазины и учреждения.

Чтобы покупатели магазинов не забывали о необходимости личных мер безопасности, в городе проходит акция «Социальная дистанция». Волонтеры наклеивают специальные наклейки на полу торговых залов магазинов на расстоянии двух метров друг от друга, чтобы покупатели не толпились в очередях. Акцию инициировало севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия» по поручению секретаря отделения, врио губернатора Михаила Развожаева.

В рамках этой акции глава аппарата всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Елизавета Тарковская и ее коллега Кирилл Бабенко посетили три магазина сети «Чистый дом» в Гагаринском районе. В торговых залах магазина на полу они расклеили специальные наклейки, информирующие покупателей о необходимости находиться на двухметровой дистанции друг от друга.

Некоторые покупатели очень удивились, но в целом реакция была положительной, люди интересовались, что мы делаем, некоторые снимали нас на телефоны. Отрадно, что и персонал магазина, и посетители оказались сознательными — все были в масках и перчатках, — рассказала Елизавета Тарковская.

Акция «Социальная дистанция», в ходе которой волонтеры «МГЕР» и штаба «Мы вместе» расклеивают наклейки, напоминающие покупателям о соблюдении дистанции, на полу магазинов, проводится во всех районах города.

В Балаклаве и Инкермане к акции присоединились активисты федерального партийного проекта «Народный контроль» во главе с его региональным координатором Виталием Аржевикиным, а также председателем регионального общественного совета проекта Вадимом Путинцевым.

Добавим, что наклейками обеспечивают непродовольственные магазины, руководство которых дает согласие на участие в акции.

Фото и материалы: пресс-служба СРО партии «Единая Россия».