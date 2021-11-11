Спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа покажут на Пушкинском театральном фестивале

Спектакль «Нос» по повести Николая Гоголя, поставленный питерским режиссером Яной Туминой в Севастопольском театре юного зрителя в 2021 году, включили в декабрьскую программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Нынешний фестиваль проходит в Пскове, традиционно на него съезжаются поклонники искусства театра из Петербурга, Москвы и других городов России, а также известные театральные критики. Сам фестиваль длится с сентября по декабрь, но именно в декабре состоится заключительная декабрьская неделя в стенах Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина, — сообщает «Севастопольская газета» .

Несмотря на то, что полностью программа декабрьской недели еще не сформирована, уже известно, что в нее включен спектакль Севастопольского театра юного зрителя.

Кроме того, в программу декабря включили РАМТ (Российский академический молодежный театр) со спектаклем Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка», «Мертвые души. Том второй» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск), а также спектакль о Вертинском «Интервью В.» Театра Ненормативной пластики (Санкт-Петербург).