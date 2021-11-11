Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа покажут на Пушкинском театральном фестивале

crimeapress_news

verevo
Спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа покажут на Пушкинском театральном фестивале

Спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа покажут на Пушкинском театральном фестивале

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:07 11.11.2021

Спектакль «Нос» по повести Николая Гоголя, поставленный питерским режиссером Яной Туминой в Севастопольском театре юного зрителя в 2021 году, включили в декабрьскую программу XXVIII Пушкинского театрального фестиваля.

Нынешний фестиваль проходит в Пскове, традиционно на него съезжаются поклонники искусства театра из Петербурга, Москвы и других городов России, а также известные театральные критики. Сам фестиваль длится с сентября по декабрь, но именно в декабре состоится заключительная декабрьская неделя в стенах Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина, — сообщает «Севастопольская газета».

Несмотря на то, что полностью программа декабрьской недели еще не сформирована, уже известно, что в нее включен спектакль Севастопольского театра юного зрителя.

Кроме того, в программу декабря включили РАМТ (Российский академический молодежный театр) со спектаклем Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка», «Мертвые души. Том второй» Олега Липовецкого (театр «Поиск», Лесосибирск), а также спектакль о Вертинском «Интервью В.» Театра Ненормативной пластики (Санкт-Петербург).

В этом году программу собирали не по заявкам, а точечно, ориентируясь на звучание того или иного спектакля в театральном пространстве страны. Именно поэтому мы получили это приглашение. Для нас почетно оказаться среди серьезных взрослых театральных коллективов. Само участие в этом фестивале — награда, — рассказал «СГ» директор Севастопольского ТЮЗа Андрей Маймусов.

Спектакль «Нос» Севастопольского ТЮЗа покажут на Пушкинском театральном фестивале

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.