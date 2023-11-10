Спектакль «Позовите Нину» Крымского театра получил диплом Фестиваля театров кукол «Патриот»

Работа Алины Васильевой отмечена дипломом «За режиссерский дебют».

Спектакль Крымского академического театра кукол «Позовите Нину» награжден дипломом «За режиссерский дебют» II Открытого фестиваля театров кукол «Патриот». Участниками творческого проекта, проходившего в Краснодаре, стали театры из Грозного, Озёрска, Симферополя, Краснодара, Волгограда, Выборга и Белгорода.

На протяжении пяти дней кукольники делились переживаниями, связанными с героическим прошлым нашей страны, представляя зрителям свои истории, используя современную драматургию и литературу советских классиков, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Основная тема фестиваля – патриотическое воспитание. Конкурсная программа проходила в номинации «Лучший патриотический спектакль». Представленный крымским театром спектакль по фантастическому рассказу Кира Булычёва является первой режиссерской работой Алины Васильевой.

Фото: Крымский академический театр кукол.