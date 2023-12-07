Специалисты КФУ совместно с фондом «Защитники Отечества» презентовали Школу просветителя «СВОи»

На базе республиканского филиала фонда «Защитники Отечества» совместно с Крымским федеральным университетом открылась Школа просветителя «СВОи». Здесь ветераны и участники специальной военной операции пройдут обучение по мастерству выступления перед слушателями, после чего они смогут выступать в школах и вузах с лекциями о патриотическом воспитании и СВО.

У нас есть большой запрос на просветительскую повестку, и множество мероприятий проходит под эгидой Российского общества «Знание»: классные часы, «Разговоры о важном» и другие. Очень нужна и важна тема, касающаяся специальной военной операции. Мы уже организовывали встречи участников СВО с ребятами. Сейчас по инициативе фонда мы организовали такую школу, потому что нам важно, чтобы наши ряды лекторов и просветителей пополнялись. Публичные выступления имеют определённые правила и нюансы, о которых мы с коллегами и расскажем в рамках школы, – цитирует пресс-служба вуза проректора по учебной и методической деятельности КФУ Наталью Кармазину.

Обучение продлится в течение месяца. За это время для 30 слушателей пройдет восемь лекций и практических занятий от опытных преподавателей педагогики и психологии Крымского федерального университета. За период обучения в Школе просветителя «СВОи» участникам расскажут о методах работы с молодёжью, педагогических основах построения и проведения лекций, современных принципах просветительской работы, организации акций и выставок, использовании интерактивных и визуальных методик и других аспектах публичных выступлений. По итогам обучения участники получат сертификат, который даёт возможность выступать в школах и вузах.

Освоив программу от преподавателей Крымского федерального университета и имея соответствующий сертификат от фонда и КФУ, наши подопечные смогут беспрепятственно проводить встречи со школьниками и студентами, проводить лекции и «Уроки мужества», рассказывать о целях и задачах специальной военной операции, о том, что сегодня происходит в стране и на полях сражений. Очень важно, что участники этой школы сами проявили инициативу и стремятся получить знания, чтобы использовать их и заниматься такой важной сегодня задачей – воспитанием молодёжи, – подчеркивает руководитель филиала Государственного Фонда «Защитники Отечества» по Республике Крым Владимир Трегуб.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО, семей погибших и скончавшихся от ранений бойцов. Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму