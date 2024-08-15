Специалисты крымского Центра крови познакомили участников форума «Безопасный Крым» с донорством крови

Каждая команда-участница последовательно проходила пять «станций» или этапов реального пути донора: «Регистратура», «Лаборатория», «Врач», «Вкусно и полезно», «Сдача крови». Игрокам, к примеру, предлагалось определить, какие продукты можно употреблять перед донацией, а какие нельзя. На другом этапе они должны были отличить временные и постоянные медицинские противопоказания к донорству и т.д.

Перед началом деловой игры с элементами квеста участники прослушали подробную лекцию о донорстве крови и получили ответы на примерно 50 вопросов, возникших у них в связи с этой темой. Наиболее часто звучали вопросы о сохранности донорской крови и восполнении её стратегического запаса. Также участников форума волновала безопасная для здоровья донора периодичность донаций, какие группы (и резус-факторы) являются самыми востребованными и наиболее распространенными, как нужно готовиться к донации и т.д.

Все победители и участники деловой игры получили от Центра крови памятные призы с донорской символикой. Взрослые участники форума выразили желание сдать кровь непосредственно после окончания мероприятия.

Справка: Молодежный форум «Безопасный Крым» стартовал на морском берегу в г. Щёлкино 12 августа 2024 г. В нем принимают участие жители Крыма в возрасте от 14 до 35 лет. Форум направлен на пропаганду спасательного дела и безопасность людей на водных объектах. Мероприятия проводит ГАУ РК «Ресурсный центр».

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК