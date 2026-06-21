Специалисты МЧС обезвредили боевую часть БПЛА в центре Севастополя

Специалисты МЧС обезвредили боезаряд беспилотника противника, рухнувшего на крышу многоэтажки в центре Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Взрывоопасный предмет вывозят на полигон для уничтожения. Кроме того, люди в настоящее время возвращаются в свои дома.

Ранее сообщалось, что ночью 21 июня средства ПВО перехватили и ликвидировали 239 украинских дронов над Республикой Крым, Чёрным и Азовским морями, а также над другими регионами России.

Напомним, что над Севастополем утром того же дня сбили пять беспилотников при отражении атаки ВСУ.

источник: Московский комсомолец Крым

Просмотры: 11