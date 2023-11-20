Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса

Сводный отряд МЧС России завершил комплекс работ по разминированию территорий Донбасса, запланированный на 2023 год. Сапёры вернулись домой – на родную землю прибыли и пиротехники Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства. Они – участники третьей, финальной в этом году, командировки в зону проведения специальной военной операции. Встреча в севастопольском подразделении прошла тепло, радостно, трогательно. Наконец можно обнять родных и близких, пожать руки сослуживцам.

Нам есть чем гордиться. Это сотни спасённых жизней, сотни пройдённых гектаров – для того, чтобы люди могли спокойно, безопасно жить на этих территориях. Процедура была такова: первая командировка длилась 80 суток, потом личный состав менялся, работал 60 суток, далее ещё одна ротация – на 75 суток, – цитирует пресс-служба полковника внутренней службы, начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николая Тисельского.

В составе сводного отряда трудились представители Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных центров. Третьим составом в Донбассе обследовано механическим способом без малого 340 гектаров территорий и почти 225 гектаров вручную. В результате этих работ обнаружено и обезврежено более 4000 взрывоопасных предметов. Три четверти находок составили инженерные боеприпасы – противопехотные и противотанковые мины. Некоторых сапёров патриотический долг побудил остаться «за лентой» в течение двух ротаций подряд. Без недели пять месяцев провёл в ДНР водитель-сапёр Специализированного отряда Главного управления МЧС России Геннадий Румянцев.

В Севастополе мы в основном имеем дело с боеприпасами Великой Отечественной, их все руками перетрогали. А там работа с современными образцами, всё это новое для нас, но осваиваем быстро. Такая работа, конечно, затягивает. Сейчас в Крым прибыли, а с непривычки на обочину заехать и выйти, пройтись ногами опасаешься, – отмечает прапорщик внутренней службы Геннадий Румянцев.

Все севастопольские сотрудники вернулись домой в добром здравии. Однако нельзя отрицать: это была опаснейшая работа, которую выполняли на пределе возможностей. В условиях весенней распутицы, сорокаградусной летней жары, промозглой осенней сырости в тяжёлой экипировке сапёры метр за метром проверяли сельскохозяйственные угодья, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ликвидировали минные поля. Непрерывно вели обмен опытом, совершенствовали навыки. Неподалёку в это время продолжались боевые действия.

Такие командировки помогают сплотиться, встретить много новых людей. Что-то ты от них схватываешь, чему-то сам учишь их. Система наша большая, не ограничивается одним городом, поэтому дружим всей страной, – уверен заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю капитан внутренней службы Сергей Иванов.

Миссию по разминированию донбасских земель сводный отряд МЧС России осуществляет с 2022 года, планируется продолжить её и в 2024 году. Севастопольские сапёры готовы принять в грядущих мероприятиях активное участие.

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе