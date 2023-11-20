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Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса

Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 20.11.2023

Сводный отряд МЧС России завершил комплекс работ по разминированию территорий Донбасса, запланированный на 2023 год. Сапёры вернулись домой – на родную землю прибыли и пиротехники Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства. Они – участники третьей, финальной в этом году, командировки в зону проведения специальной военной операции. Встреча в севастопольском подразделении прошла тепло, радостно, трогательно. Наконец можно обнять родных и близких, пожать руки сослуживцам.

Нам есть чем гордиться. Это сотни спасённых жизней, сотни пройдённых гектаров – для того, чтобы люди могли спокойно, безопасно жить на этих территориях. Процедура была такова: первая командировка длилась 80 суток, потом личный состав менялся, работал 60 суток, далее ещё одна ротация – на 75 суток, – цитирует пресс-служба полковника внутренней службы, начальника Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю Николая Тисельского. 

В составе сводного отряда трудились представители Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю, Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», Донского и Ногинского спасательных центров. Третьим составом в Донбассе обследовано механическим способом без малого 340 гектаров территорий и почти 225 гектаров вручную. В результате этих работ обнаружено и обезврежено более 4000 взрывоопасных предметов. Три четверти находок составили инженерные боеприпасы – противопехотные и противотанковые мины. Некоторых сапёров патриотический долг побудил остаться «за лентой» в течение двух ротаций подряд. Без недели пять месяцев провёл в ДНР водитель-сапёр Специализированного отряда Главного управления МЧС России Геннадий Румянцев.

В Севастополе мы в основном имеем дело с боеприпасами Великой Отечественной, их все руками перетрогали. А там работа с современными образцами, всё это новое для нас, но осваиваем быстро. Такая работа, конечно, затягивает. Сейчас в Крым прибыли, а с непривычки на обочину заехать и выйти, пройтись ногами опасаешься, – отмечает прапорщик внутренней службы Геннадий Румянцев.

Все севастопольские сотрудники вернулись домой в добром здравии. Однако нельзя отрицать: это была опаснейшая работа, которую выполняли на пределе возможностей. В условиях весенней распутицы, сорокаградусной летней жары, промозглой осенней сырости в тяжёлой экипировке сапёры метр за метром проверяли сельскохозяйственные угодья, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, ликвидировали минные поля. Непрерывно вели обмен опытом, совершенствовали навыки. Неподалёку в это время продолжались боевые действия.

Такие командировки помогают сплотиться, встретить много новых людей. Что-то ты от них схватываешь, чему-то сам учишь их. Система наша большая, не ограничивается одним городом, поэтому дружим всей страной, – уверен заместитель начальника части пиротехнических и специальных водолазных работ Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю капитан внутренней службы Сергей Иванов.

Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса Специалисты МЧС России Севастополя выполнили годовой комплекс работ по разминированию территорий Донбасса

Миссию по разминированию донбасских земель сводный отряд МЧС России осуществляет с 2022 года, планируется продолжить её и в 2024 году. Севастопольские сапёры готовы принять в грядущих мероприятиях активное участие.

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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