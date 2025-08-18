Прямо сейчас:
Специалисты Министерства туризма Крыма проверили пляжные территории в Судаке и Алуште
Специалисты Министерства туризма Крыма проверили пляжные территории в Судаке и Алуште

18.08.2025

Министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий совместно с Главой администрации города Судака Кириллом Чебышевым проверили работу пользователей пляжей в городском округе Судак. В регионе в текущем курортом сезоне принимает отдыхающих 21 пляж.

Совместно с первым заместителем главы администрации города Алушты Республики Крым Алексеем Боярчуком проверили работу пользователей пляжей в городском округе Алушта. В регионе в текущем курортом сезоне принимает отдыхающих 70 пляжей.

В целом, работа пользователей пляжей оценена на удовлетворительном уровне, установлены информационные щиты, проводится санитарная уборка пляжей, обеспечена работа матросов-спасателей, установлены душевые, туалеты и раздевалки, есть условия для отдыха маломобильных граждан, на части пляжей установлены спортивные и детские площадки.

При этом в ходе мониторинга выявлен ряд характерных для многих курортных регионов недочетов, прежде всего касающихся новых правил пользования маломерных судов. Это самовольно размещенные пункты проката маломерных судов, катамаранов и сапбордов, размещение катамаранов в зоне купания. Также точечно выявлена работа нестационарных торговых объектов, не внесённых в схему размещения НТО и функционирование пляжей без наличия разрешительных документов.

Отдельное обращено внимание на необходимость приведения инфраструктуры пляжных территорий для маломобильных групп населения в соответствие с требованиями национальных стандартов.

Администрации принимают меры по устранению выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым особое внимание при мониторинге работы пляжей уделяется предоставлению качественных и безопасных услуг на пляжах, их легальности — наличию необходимых документов у НТО, возможности для безналичной оплаты услуг, предоставляемых пользователями пляжей, наличие кассовых аппаратов, выдача чеков, — сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Мониторинг работы пляжных территорий проводится на регулярной основе во всех курортных регионах республики до конца проведения купального сезона.

