Специалисты «Парков и скверов» выращивают летнюю цветочную рассаду

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:47 29.01.2026
Работа в теплицах «Парков и скверов» идет полным ходом — здесь приступили к выращиванию растений, которые будут радовать севастопольцев и гостей города летом на клумбах.
Сначала работники подготавливают места, где разместят семена: просевают торфяную смесь через мелкое сито, чтобы измельчить крупные и средние комья, так как семена могут быть размером меньше макового зерна. Также это необходимо для насыщения почвы кислородом.
Затем специалисты размещают на специальных подложках пластиковые «пеленки» с дренажными отверстиями, через которые уходит лишняя влага. После того как все готово, выкладывается грунт, вносятся удобрения и фунгициды, засеваются и поливаются семена.
После того как подготовительные мероприятия закончены, мы приступаем к посеву. Сеем равномерно: в одной секции может быть до 500 семян в зависимости от их размера. Больше нельзя, так как растениям нужно пространство, свет и воздух для успешного всхода, — рассказала агроном «Парков и скверов» Надежда Дятел.
На сегодняшний день в теплицах готов один стеллаж с высаженными семенами сальвии. Ее высеивают рано для того чтобы рассада успела взойти — у нее долгий срок всхожести и доцветения от 3 до 4 месяцев.
Уже весной специалисты «Парков и скверов» приступят к высадке летних цветов, таких как сальвия и разнообразных сортов бархатцев, на клумбы города.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
