Специалисты ПФР в Севастополе разъясняют, почему пенсия за февраль была больше чем в марте

В Отделении ПФР в Севастополе напоминают неработающим пенсионерам, что страховую пенсию за март они получают в размере, установленном после проведения индексации на 8,6%.

Обращаем внимание! Выплата за февраль была больше чем за март, потому что в феврале пенсионеры вместе с февральской пенсией получили доиндексацию за январь. Напомним, с 2022 года индексация проходила в два этапа. Изначально с 1 января страховые пенсии были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля по поручению Президента России в соответствии с федеральным законом, дополнительно доиндексированы еще на 2,7% — в общей сумме до 8,6%. У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный после индексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале госуслуг. Для этого нужно воспользоваться электронным сервисом «Заказать справку о назначенных пенсии и социальных выплатах». Справка формируется в режиме реального времени и имеет юридическую силу, т.к. заверена усиленной квалифицированной электронной подписью.

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