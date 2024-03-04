Специалисты севастопольского Управления ветеринарии напоминают о мерах профилактики африканской чумы свиней

Африканская чума свиней (АЧС) – особо опасная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Вакцина против АЧС не разработана, лечение не эффективно. Летальность свинопоголовья достигает 100%.
Очень важно, чтобы каждый владелец выполнял требования ветеринарного законодательства. Это один из определяющих факторов эпизоотического благополучия в регионе, а также ветеринарной безопасности мясной продукции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива.
Для профилактики болезни в Севастополе проводятся обязательные лабораторные исследования и отбор проб от свиней и кабанов.
Напоминаем жителям города и владельцам животных о неукоснительном выполнении следующих мер для профилактики и недопущения распространения болезни:
- не допускайте свободного выгула свиней, содержите их в закрытых помещениях;
- не скармливайте свиньям не подвергнутые термической обработке пищевые отходы;
- не приобретайте животных и корма без ветеринарных сопроводительных документов;
- не допускайте посторонних лиц для посещения свиноводческих помещений;
- немедленно сообщайте обо всех случаях заболевания и падежа свиней в госветслужбу;
- регулярно дезинфицируйте свиноводческие помещения, обрабатывайте свиней от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), проводите борьбу с грызунами;
- при заболевании животных или обнаружении трупов свиней и диких кабанов — незамедлительно уведомляйте госветслужбу.
В случае подозрения на африканскую чуму свиней немедленно сообщайте на «Горячую линию» управления ветеринарии по телефону: +7 (978) 300-91-40 или в ГБУ «Севветцентр» по телефону: +7 (978) 300-95-65.
С ветеринарными правилами по АЧС и правилами содержания свиней можно ознакомиться по ссылкам:
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