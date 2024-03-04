Специалисты севастопольского Управления ветеринарии напоминают о мерах профилактики африканской чумы свиней

В случае подозрения на африканскую чуму свиней немедленно сообщайте на «Горячую линию» управления ветеринарии по телефону: +7 (978) 300-91-40 или в ГБУ «Севветцентр» по телефону: +7 (978) 300-95-65.

С ветеринарными правилами по АЧС и правилами содержания свиней можно ознакомиться по ссылкам: