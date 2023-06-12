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Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:49 12.06.2023

На этой неделе Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил пострадавшим от подрыва дамбы Каховской ГЭС жителям Херсонской области восемь спецмашин гумпомощи общим весом 13 тонн. Сегодня, 12 июня – еще 13 тонн.

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

Продукты питания и предметы первой необходимости доставлены в пункты временного размещения (ПВР), где находится более двух тысяч человек.

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

В затопленных Алешках гуманитарная миссия на специально привезенной из Крыма лодке, приобретенной Специальным гуманитарным центром, передала питьевую воду людям, остающимся  в зоне бедствия, и эвакуировала нескольких животных – собаку со щенками и исхудавшего алабая, спасавшегося от воды на крыше сарая.

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Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

Впереди немало работы. Участникам гумконвоя под руководством протоиерея Дмитрия Кроткова предстоит передать помощь в ещё один ПВР.

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

Также «в запасе «у крымчан (пришлось задержаться в зоне бедствия) два дня работы на лодке в районе Алешек и Голой Пристани.

https://t.me/krgumortodox

Помощь нужна не только людям, но и животным.

https://t.me/krgumortodox

Подробности (с фото и видео) о маршрутах крымского гумконвоя — ЗДЕСЬ.

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