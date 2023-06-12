Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил в Херсонскую область 26 тонн гумпомощи

На этой неделе Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии отправил пострадавшим от подрыва дамбы Каховской ГЭС жителям Херсонской области восемь спецмашин гумпомощи общим весом 13 тонн. Сегодня, 12 июня – еще 13 тонн.

Продукты питания и предметы первой необходимости доставлены в пункты временного размещения (ПВР), где находится более двух тысяч человек.

В затопленных Алешках гуманитарная миссия на специально привезенной из Крыма лодке, приобретенной Специальным гуманитарным центром, передала питьевую воду людям, остающимся в зоне бедствия, и эвакуировала нескольких животных – собаку со щенками и исхудавшего алабая, спасавшегося от воды на крыше сарая.

Впереди немало работы. Участникам гумконвоя под руководством протоиерея Дмитрия Кроткова предстоит передать помощь в ещё один ПВР.

Также «в запасе «у крымчан (пришлось задержаться в зоне бедствия) два дня работы на лодке в районе Алешек и Голой Пристани.

Помощь нужна не только людям, но и животным.

Подробности (с фото и видео) о маршрутах крымского гумконвоя — ЗДЕСЬ.

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