Спецпереходники из Крыма продолжают помогать сохранять жизни бойцам по всей стране
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Спецпереходники из Крыма продолжают помогать сохранять жизни бойцам по всей стране

26.11.2025

Готова очередная партия спецпереходников военным медикам от крымской «кулибинской мастерской».

Это разработка неравнодушных крымчан, которые вместе с Народным фронтом стараются обеспечить как можно больше военных госпиталей. Еще готово порядка 50 переходников! Военные медики из зоны СВО, прифронтовых регионов и других областей России благодарят за крымскую разработку, позволившую многократно ускорить переключение подачи кислорода с реанимобиля на больничное оборудование. Недавно крымчане презентовали свою разработку на научно-техническом совете при Министерстве промышленности и торговли Крыма и получили поддержку. Еще больше спасенных жизней! — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

источник: Народный фронт в Крыму 

