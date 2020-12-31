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Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравляет с Новым годом

Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравляет с Новым годом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:53 31.12.2020

Глава крымского парламента Владимир Константинов поздравляет с новым годом.

Дорогие крымчане!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2021 годом!

Эти праздничные дни наполнены любовью родных и близких, радостью дружеских встреч, освещены верой в чудо. Мы встречаем Новый год с надеждой на всё самое лучшее, самое доброе.

Наша страна успешно развивается, а пережитые трудности делают нас только сильнее, укрепляют наше единство. Мы уверены в своих силах, в великом будущем России, в успехе российского Крыма!

Пусть все проблемы останутся в прошлом, пусть Новый год принесет в ваш дом мир, счастье и благополучие!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, праздничного настроения, удачи во всех делах и начинаниях!

Владимир Константинов.

Спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравляет с Новым годом

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