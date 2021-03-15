Спикер крымского парламента назвал поименно украинских организаторов водной блокады полуострова

Спикер крымского парламента Владимир Константинов считает, что непосредственными ответственными за водную блокаду полуострова являются три бывших местных политика, которые переехали на Украину после событий 2014 года. Это бывший замглавы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко Андрей Сенченко и руководители запрещённой в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев. По мнению Константинова, эти трое должны ответить за свои деяния. Мало того, ответственность также лежит на двух лидерах Незалежной — Петре Порошенко, с чьего согласия началась водная блокада Крыма, и Владимире Зеленском, который продолжил «варварское» отношение к крымчанам, начатое предшественником.

Владимир Константинов выразил намерение обратиться в Генпрокуратуру РФ и инициировать возбуждение уголовного дела о попытке геноцида в отношении организаторов водной блокады полуострова.

Водную блокаду мы расцениваем как попытку геноцида и физического уничтожения людей. Экономический ущерб исчисляется миллиардами. Это и экологические проблемы, связанные с бездействием канала. Его самовольное одностороннее перекрытие не вписывается ни в какие рамки и нарушает все международные нормы, — приводит слова спикера Госсовета РК РИА Новости.