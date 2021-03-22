Спикер Заксобрания Севастополя принял участие в заседании Президиума Совета законодателей РФ

В режиме видеоконференцсвязи прошло очередное заседание Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Участие в заседании приняли Министры просвещения и здравоохранения, руководители ФОМС, Росздравнадзора ФАС, Рособрнадзора и Роспотребнадзора, председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации, представители законодательных органов всех регионов. Севастополь представлял спикер Заксобрания Владимир Немцев.

Участники обсудили вопросы организации единой системы оказания онкологической помощи детям, а также задачи органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере общего образования.

Президиум Совета законодателей рассмотрел актуальные темы детского питания в школах и детских садах, повышения оплаты труда педагогов и преодоления кадрового дефицита в общеобразовательных учреждениях. Подробно обсуждались ситуация с онкологической заболеваемостью среди детей и меры, предпринятые для ее улучшения, — рассказал Владимир Немцев.

Существенное внимание участники заседания уделили вопросам реализации поручения Президента РФ по организации питания в школах. Акцент был сделан на качестве. Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект о проведении закупок продовольствия для детских учреждений, которым предполагается уточнить требования законодательства, сделав первоочередными при госзакупках критерии качества и безопасности.

Были высказаны предложения по поводу систематического мониторинга качества горячего питания в детских учреждениях. Надо сказать, что у нас в Севастополе такие проверки проходят на регулярной основе. Члены парламентского комитета по образованию вместе с Департаментом образования ведут эту работу, — подчеркнул глава севастопольского парламента.

Вторым обсуждался вопрос оказания онкологической помощи детям. Речь шла об упрощении порядка предоставления высокотехнологичной медицинской помощи детям, которые длительно находятся на лечении в медицинских организациях, также о возможности продолжения лечения в детском стационаре пациентов после достижения ими 18-летнего возраста. Участники заседания говорили о необходимости внесения изменений в законодательство, позволяющих использовать препараты офф-лейбл для лечения онкологии у детей.

К обсуждению этого вопроса были привлечены врачи-онкологи. Принятие законодательного решения позволит оплачивать лечение по системе ОМС. Высказывались предложения о включении раздела «Детская онкология» в Нацпроект «Здравоохранение», — отметил Владимир Немцев.

Все предложения, озвученные во время заседания, будут обобщены и направлены в профильные министерства для проработки.