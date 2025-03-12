Спорная земля в Крыму не имеет отношения к киевскому ФК «Динамо». Настоящий арендатор — крымчанка

Земельный участок в поселке Орджоникидзе в городском округе Феодосия Республики Крым, право на аренду которой пытаются оспорить власти региона, с 2020 года не принадлежит киевскому футбольному клубу «Динамо». Арендатором является местная жительница и предприниматель Любовь Маковей, сообщила она

Ранее Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось в суд с требованием вернуть участок в поселке Орджоникидзе, который с 2003 года арендовал киевский футбольный клуб «Динамо». Министерство требует признать недействительным договор аренды и последующие договоры переуступки прав арендатора.

Официальным арендатором этой земли с соответствующей записью в ЕГРН являюсь я, местная жительница и предпринимательница [Любовь Маковей], и не имею никакого отношения к киевскому футбольному клубу. Несколько лет назад я приобрела в аренду участок для обустройства спортивного объекта, сделка была проведена нотариально и право было зарегистрировано в ЕГРН. Футбольный клуб «Динамо» отказался от спорного участка еще в 2020 году, когда уступил право аренды, — сказала она.

Маковей планирует реализовать задуманный проект по обустройству территории спортивного назначения после завершения судебных споров. По словам ответчика, она понимает, что в переходный период могла возникнуть путаница с документами.

В судебном заседании во вторник представитель министерства сообщил, что в архиве у администрации города Феодосии и феодосийского отделения Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым нет документа, подтверждающего расторжение договора, заключенного в украинский период Крыма. По поручению суда стороны к следующему заседанию должны предоставить всю информацию по правообладанию земельным участком начиная с 2003 года и подтвердить это официальными документами.

ФК «Динамо» Киев получил права на земельный участок площадью 30 тыс. кв. м в конце 2000-х годов. Первоначально на территории планировалось строительство базы отдыха для спортсменов, однако проект так и не был реализован. Первый иск о возврате земли власти Крыма подали в 2021 году, но разбирательства длились почти четыре года и не дали результата. Новый судебный процесс призван окончательно решить вопрос собственности.

источник: ТАСС