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Спорная земля в Крыму не имеет отношения к киевскому ФК "Динамо". Настоящий арендатор - крымчанка
фото: pxhere.com

Спорная земля в Крыму не имеет отношения к киевскому ФК «Динамо». Настоящий арендатор — крымчанка

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:51 12.03.2025

Земельный участок в поселке Орджоникидзе в городском округе Феодосия Республики Крым, право на аренду которой пытаются оспорить власти региона, с 2020 года не принадлежит киевскому футбольному клубу «Динамо». Арендатором является местная жительница и предприниматель Любовь Маковей, сообщила она ТАСС после судебного заседания.

Ранее Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым обратилось в суд с требованием вернуть участок в поселке Орджоникидзе, который с 2003 года арендовал киевский футбольный клуб «Динамо». Министерство требует признать недействительным договор аренды и последующие договоры переуступки прав арендатора.

Официальным арендатором этой земли с соответствующей записью в ЕГРН являюсь я, местная жительница и предпринимательница [Любовь Маковей], и не имею никакого отношения к киевскому футбольному клубу. Несколько лет назад я приобрела в аренду участок для обустройства спортивного объекта, сделка была проведена нотариально и право было зарегистрировано в ЕГРН. Футбольный клуб «Динамо» отказался от спорного участка еще в 2020 году, когда уступил право аренды, — сказала она.

Маковей планирует реализовать задуманный проект по обустройству территории спортивного назначения после завершения судебных споров. По словам ответчика, она понимает, что в переходный период могла возникнуть путаница с документами.

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В судебном заседании во вторник представитель министерства сообщил, что в архиве у администрации города Феодосии и феодосийского отделения Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым нет документа, подтверждающего расторжение договора, заключенного в украинский период Крыма. По поручению суда стороны к следующему заседанию должны предоставить всю информацию по правообладанию земельным участком начиная с 2003 года и подтвердить это официальными документами.

ФК «Динамо» Киев получил права на земельный участок площадью 30 тыс. кв. м в конце 2000-х годов. Первоначально на территории планировалось строительство базы отдыха для спортсменов, однако проект так и не был реализован. Первый иск о возврате земли власти Крыма подали в 2021 году, но разбирательства длились почти четыре года и не дали результата. Новый судебный процесс призван окончательно решить вопрос собственности.

источник: ТАСС

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