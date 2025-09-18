Прямо сейчас:
Спортсмен Аметхан Абдураманов из Крыма завоевал серебро на чемпионате мира по пара-армрестлингу
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Спортсмен Аметхан Абдураманов из Крыма завоевал серебро на чемпионате мира по пара-армрестлингу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:05 18.09.2025

Глава Республики Крым рассказал в своем Telegram-канале об успешном выступлении крымского спортсмена Аметхана Абдураманова на чемпионате мира по пара-армрестлингу. Как уточнил Сергей Аксёнов, соревнования в этом году прошли в городе Албене Республики Болгария.

На состоявшемся мероприятии Аметхан Абдураманов представлял сборную команду России, завоевал почетное второе место в весовой категории до 85 кг и стал вице-чемпионом. Всего на чемпионате собрались более 1 500 спортсменов из 58 стран мира, чтобы состязаться в разных категориях, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что Аметхан Абдураманов является чемпионом мира, пятикратным чемпионом России, трехкратным чемпионом Кубка России, мастером спорта международного класса.

Спортсмен в детстве лишился левой руки, но не утратил волю к победе и для многих стал примером несгибаемого мужества и силы духа. От всей души поздравляю Аметхана Абдураманова с заслуженной наградой, желаю крепкого здоровья, упорства и вдохновения на пути к новым спортивным успехам! – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 2 114

