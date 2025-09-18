Спортсмен Аметхан Абдураманов из Крыма завоевал серебро на чемпионате мира по пара-армрестлингу

На состоявшемся мероприятии Аметхан Абдураманов представлял сборную команду России, завоевал почетное второе место в весовой категории до 85 кг и стал вице-чемпионом. Всего на чемпионате собрались более 1 500 спортсменов из 58 стран мира, чтобы состязаться в разных категориях, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что Аметхан Абдураманов является чемпионом мира, пятикратным чемпионом России, трехкратным чемпионом Кубка России, мастером спорта международного класса.

Спортсмен в детстве лишился левой руки, но не утратил волю к победе и для многих стал примером несгибаемого мужества и силы духа. От всей души поздравляю Аметхана Абдураманова с заслуженной наградой, желаю крепкого здоровья, упорства и вдохновения на пути к новым спортивным успехам! – заключил Глава республики.