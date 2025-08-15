Спортсмен из Крыма Всеволод Любинецкий взял золото международных соревнованиях по практической стрельбе 20

Всеволод выступил в категории «Джуниор». Соревнования прошли в Екатеринбурге. За победу боролись 350 стрелков из разных регионов России, а также спортсмены из Белоруссии, Киргизии и других стран, – поделился Глава Крыма и пожелал юноше новых успехов.

Крымский спортсмен представляет ГБУ ДО РК «Спортивная школа олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко» (г. Симферополь); пистолетной стрельбой начал заниматься в 2021 году, когда ему было 12 лет.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым