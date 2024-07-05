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Спортсмены , которые отказались участвовать в Олимпиаде без флага РФ, получат по 1 млн рублей
фото: pikist.com

Спортсмены Крыма, которые отказались участвовать в Олимпиаде без флага РФ, получат по 1 млн рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 05.07.2024

Крымские спортсмены, которые могли поехать на Олимпийские игры в Париже, но отказались от участия из-за требования выступать без флага России, получат компенсационную выплату в 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

Глава Крыма принял решение о компенсационной выплате спортсменам, которые могли потенциально поехать на Олимпиаду, но не поехали. Они получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС — 1 млн рублей, — рассказала она.

По словам чиновника, всего такую выплату получат пять спортсменов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что спортсмены региона приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, и полностью поддержал их решение.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.

источник: ТАСС

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