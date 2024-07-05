Спортсмены Крыма, которые отказались участвовать в Олимпиаде без флага РФ, получат по 1 млн рублей

Глава Крыма принял решение о компенсационной выплате спортсменам, которые могли потенциально поехать на Олимпиаду, но не поехали. Они получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС — 1 млн рублей, — рассказала она.
По словам чиновника, всего такую выплату получат пять спортсменов.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что спортсмены региона приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, и полностью поддержал их решение.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В отношении российских и белорусских спортсменов продолжают действовать ограничения. В Париже они смогут выступить исключительно в нейтральном статусе, им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и принимать участие в командных соревнованиях. Российские власти соответствующее решение МОК считают дискриминационным, противоречащим олимпийским принципам.
источник: ТАСС
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